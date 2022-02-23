УНИКС уступил «Монако» во второй раз в сезоне
Казанский УНИКС в рамках перенесенного мата 20 тура Евролиги уступил «Монако» — 79:76. Матч проходил на арене «Салле Гастон Медесен» в княжестве Монако.
Самым результативным игроком в составе казанцев стал Марио Хезоня — у него 20 очков. В составе «Монако» больше всех набрал Майк Джеймс (25 баллов).
УНИКС сохранил седьмую строчку в турнирной таблице Евролиги (13 побед—12 поражений). Монегаски поднялись на восьмую (13—13).
Следующий матч казанцы проведут завтра, 24 февраля с «Басконией» в Испании.СпортБаскетбол Татарстан
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