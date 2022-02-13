64% татарстанских работников хотели бы найти подработку

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане 64% работников в ближайшие месяцы рассматривают для себя поиск подработки помимо основного места работы. Такие данные приводит служба исследований интернет-портала по поиску работы hh.ru после проведенного опроса.

Так, по имеющимся данным, 40% точно уверены в необходимости наличия подработки, 24%, скорее всего, будут ее искать, у 5% она уже есть. 28% не интересуются подобными вещами, остальные затруднились дать ответ. Вопрос подработки больше всего актуален для представителей спортивной индустрии, сферы искусства, науки и образования. Меньше всего она нужна специалистам сфера автобизнеса.

Кроме того, 61% опрошенных татарстанцев считают, что найти работу в их сфере трудно, 26% — наоборот, что легко, 14% не смогли ответить. Сложности с поиском работы испытывают представители сферы искусства и масс-медиа, топ-менеджеры, юристы и работники НКО. Легче всего это сделать специалистам по продажам.

Фото: Илья Репин

Согласно другому исследованию, 46% жителей Татарстана не готовы снизить свои зарплатные ожидания ради гарантированного трудоустройства на новое место работы или сохранения старого. Чаще других на этот шаг не хотят идти представители сфер автомобильного бизнеса, строительства, недвижимости, добывающей отрасли и продаж.



Дарья Акимова