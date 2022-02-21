Службам Челнов поручили подготовиться к весеннему паводку

Сегодня, выступая на «деловом понедельнике», мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил ответственным службам подготовиться к весенним паводкам.

Глава города отметил, что на улицах наблюдается плюсовая температура. Кроме того, в этом году снега выпало в два раза больше нормы, и в скором времени он начнет таять. Поэтому городу нужно подготовить систему ливневой канализации, управляющим компаниям заняться очисткой кровель.

Также Магдеев напомнил о ситуациях с разбитыми автомобилями и испуганным ребенком, произошедшими этой зимой, из-за схода снега с крыш и обратил особое внимание на их очистку.

Фото: Максим Платонов

Накануне сообщалось, что прокуратура Челнов объявила управляющим компаниям 28 предостережений из-за не очищенных от снега крыш домов и козырьков балконов. По словам помощника прокурора города Станислава Жука, 1 февраля с крыши одного из домов города на семилетнего ребенка, проходившего мимо, упал снежный навес. Девочка травм не получила, но испугалась.



Дарья Акимова