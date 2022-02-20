Прокуратура Челнов объявила управляющим компаниям 28 предостережений из-за не очищенных от снега крыш

Фото: Максим Платонов (архив)

Прокуратура Набережных Челнов объявила управляющим компаниям 28 предостережений из-за неочищенных от снега крыш домов и козырьков балконов. Об этом в интервью «Вестям КАМАЗа» сообщил помощник прокурора города Станислав Жук.

Этой зимой факты падения снега имели место быть, но, к счастью, обошлось без пострадавших и погибших.

— 1 февраля около 18 часов с крыши дома 6/06 Нового города на семилетнего ребенка, проходившего мимо, упал снежный навес. Девочка травм не получила, но сильно испугалась. По результатам прокурорской проверки было установлено, что дом обслуживает УК «Электротехников», она обязана производить удаление наледи, сосулек и снежных навесов со всех видов кровель, балконов и козырьков, однако обязательства не выполнила. Главный инженер получил замечание, нарушения устранены, крыша дома 6/06 очищена от снега, — сообщил Жук.

Фото: Максим Платонов (архив)

По его словам, прежде всего сотрудникам УК надо обращать внимание на арки жилых домов, угловые подъезды, скатные крыши, самовольные козырьки балконов жильцов и т.д.

Тем временем в Челнах бездомным предлагают помогать в уборке снега за вознаграждение. Как рассказали жители дома №17/01, с такой инициативой выступил местный дворник. Из-за этого некоторые жильцы выражают беспокойство, однако другие поддерживают идею и советуют тем, кто недоволен, самим выйти на улицу и очистить тротуар от снега.