Управление Роспотребнадзора по РТ: в 2021 году поступило почти 7 тысяч жалоб о нарушениях прав потребителей

В 2021 году в Управление Роспотребнадзора по Татарстану поступило более 6,9 тысячи письменных обращений по вопросам защиты прав потребителей. Это на 4% меньше, чем в 2020 году.

Чаще всего поступившие обращения касались сферы оказания услуг. Они составили 62% от общего числа. Речь идет о жалобах на деятельность финансовых организаций, услуги связи, оказание бытовых услуг.

На жалобы о нарушениях в сфере розничной торговли пришлось 38%. Нарушения были выявлены при реализации продовольственных товаров и в интернет-торговле, сообщается на сайте ведомства.

В результате рассмотрения административных дел вынесено 1 830 постановлений о привлечении к ответственности. Общая сумма наложенных штрафов превысила 17 млн рублей.

Напомним, в республике действует горячая линия по вопросам качества и безопасности парфюмерно-косметической продукции. Специалисты Управления Роспотребнадзора по РТ будут проводить консультации до 18 февраля.

Диана Жиленкова