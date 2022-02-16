Захарова: глава британского МИД обязана извиниться за ложь о вторжении России на Украину

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс должна извиниться за распространение лжи о возможности вторжения России на Украину. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат считает, что извинения должны быть принесены России, Украине и Великобритании и СМИ, посчитавшим ее заявления правдой. По словам Захаровой, глава британского МИД стала лицом дезинформационной кампании против России, которая служит для военного освоения Украины странами НАТО.

Фото: wikipedia.org

Сегодня утром Захарова предложила СМИ США и Великобритании опубликовать график «вторжений» России на весь 2022 год. По ее словам, это нужно, чтобы спланировать отпуск.

Дарья Акимова