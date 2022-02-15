Сборная России сыграет с Данией в четвертьфинале хоккейного турнира

Сегодня сборные Латвии и Дании разыграли между собой матч квалификационного этапа за попадание в четвертьфинал, в котором победитель сыграет с российской сборной, занявшей первое место в группе B. Сборная Дании одержала победу со счетом 3:2.

Матч сборных России и Дании состоится завтра, 16 февраля, на стадионе «Укэсун Спортс-центр». Начало игры назначено на 9.00 по московскому времени.

Команды уже встречались на групповом этапе. Команда Алексея Жамнова одержала победу со счетом 2:0. Заброшенными шайбами отметились Павел Карнаухов и Кирилл Семенов.