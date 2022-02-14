МИД посоветовал россиянам отслеживать сообщения с Украины

Россиянам, которые собираются посетить Украину или находятся там, из-за возможных провокаций рекомендуется следить за сообщениям Министерства иностранных дел России. Об этом заявил директор Департамента Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИДа Юрий Горлач.



Отвечая на вопрос, планируется ли эвакуация россиян с Украины, Горлач сказал: «Вы представляете, сколько российских граждан находится на территории Украины?»



Ситуация вокруг Украины — тема чувствительная. Вокруг нее много спекуляций и нагнетания напряженности со стороны Запада, передает «РИА Новости».

На минувших выходных в СМИ вновь появились сообщения о готовящемся вторжении России на Украину. На фоне этой информации западные страховые компании сообщили о планах с 14 февраля закрыть воздушное пространство Украины. Президент России Владимир Путин обсуждал ситуацию вокруг страны со своими американским и французским коллегами Джо Байденом и Эммануэлем Макроном.



Татьяна Леухина