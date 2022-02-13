Конькобежка Ангелина Голикова получила бронзовую медаль на Олимпиаде-2022
Российская конькобежка Ангелина Голикова стала бронзовым призером на дистанции 500 метров на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает Олимпийский комитет России.
Это принесло России 17-ю награду на Олимпиаде. Дистанцию Голикова преодолела за 37,21 секунды. Первое место получила американка Эрин Джексон, второе — японка Михо Такаги.
Ранее сегодня на Олимпиаде российский шорт-трекист Константин Ивлиев завоевал серебряную медаль на дистанции 500 метров. Биатлонист Эдуард Латыпов получил третье место в гонке преследования.
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