Поздняков о допинг-тесте Валиевой: сроки обработки пробы вызывают серьезные вопросы

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Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал ситуацию, развернувшуюся вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой.



Он напомнил, что допинг-проба была сдана в Санкт-Петербурге 25 декабря, а обнародовали ее лишь 8 февраля. То есть прошло достаточно много времени, и столь продолжительные сроки вызывают «серьезные вопросы»: «Я не могу припомнить ни одного случая, чтобы так долго обрабатывался результат».

Поздняков допустил, что пробу «кто-то придерживал» до окончания командных соревнований. Он подчеркнул: ОКР поддерживает Валиеву и готов оказать ей юридическую поддержку.

Олимпийский комитет России на фоне информации о положительном допинг-тесте Валиевой заявил, что «предпринимает исчерпывающие меры для того, чтобы защитить права и интересы членов команды ОКР и сохранить честно завоеванную золотую олимпийскую медаль».

Допинг-проба Валиевой, взятая 25 декабря, дала положительный результат на триметазидин. 9 февраля временное отстранение фигуристки сняли, ей разрешили продолжить выступление на Олимпиаде.



Однако Международный олимпийский комитет подал апелляцию на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения Валиевой. Дело рассмотрит Спортивный арбитражный суд (CAS).

О результате российских фигуристов в командном турнире станет известно после решения по существу дела. Выездная панель CAS должна принять решение о допуске Валиевой до 15 февраля, то есть до старта олимпийских соревнований в женском одиночном катании.

Маргарита Головатенко