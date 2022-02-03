Исследование: в 2021 году в столице Татарстана спрос на фармацевтов возрос на 163%

Фото: Максим Платонов

В Казани по итогам 2021 года спрос на фармацевтов увеличился на 163%, а на медсестер — 52%. Такие данные приводит сервис «Авито.Работа».

В период пандемии коронавируса медучреждения стали чаще нуждаться в дополнительных сотрудниках младшего персонала. Например, в городе число вакансий для санитаров возросло на 14%. Кроме того, количество вакансий в стоматологических клиниках увеличилось на 34%.

Фото: Максим Платонов

В среднем заработное предложение для фармацевтов составляет 30 тысяч рублей, а для медсестер — 25 тысяч рублей. Медианная зарплата для санитаров составила 22 тысячи рублей.

В январе в сервисе «Авито.Работа» рассказали, что в прошлом году казанцы, как и большинство россиян, чаще всего искали работу менеджера и администратора. Среди самых нестандартных профессий, которые искали жители Казани, оказалась вакансия шаурмиста.



Диана Жиленкова