Прокуратура Кировского района Казани провела проверку после сообщений граждан о неисправных ИПУ

Прокуратура Кировского района Казани провела проверку после сообщений в ряде СМИ о жалобах граждан на длительную замену неисправных индивидуальных приборов учета тепловой энергии в доме 5А на ул. И. Шакирова в ЖК «Салават купере». Об этом сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Дом введен в эксплуатацию в декабре 2020 года, а его застройщиком являлось ООО «Ак Барс Строй». Из 340 квартир 36 собственников помещений обратились в управляющую компанию с заявлениями о неисправности тепловых счетчиков. С ноября 2021 года застройщик не производил их замену, а жители квартир вынуждены оплачивать услуги теплоснабжения по нормативу, что значительно выше, чем по показаниям ИПУ.

По закону застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект, качество которого соответствует условиям договора. Если он построен с недостатками, которые делают его непригодным для использования, то участник по своему выбору вправе потребовать от застройщика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

По итогам проверки в адрес директора ООО «Ак Барс Строй» вынесено представление с требованием в кратчайшие сроки заменить неисправные приборы учета.

Фото: прокуратура РТ

Вчера Руслан Галиев сообщил, что прокуратура Вахитовского района организовала проверку после прорыва теплопровода. В результате аварии без отопления остались два многоквартирных дома по ул. Карла Маркса, 16а и по ул. Дзержинского, 11а. Прорыв трубы произошел из-за тотального износа участка сети. Сейчас аварию устранили, подача тепла в жилые дома восстановлена.



Максим Кокунин