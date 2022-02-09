МВД РТ сообщило о раскрытии 1 293 преступлений ОПФ

По мнению руководства МВД Татарстана, комплекс мер воздействия на организованную преступность способствовал резкому сокращению числа групповых проявлений. 823 члена организованных преступных формирований привлечены к ответственности, раскрыты 1 293 их преступления, озвучил итоги работы министр Артем Хохорин.



В конце минувшего года полиция и СК задержали в Казани девять членов группировки «Борисково» — за ряд убийств 90-х — начала 2000-х. В Верховном суде РТ рассматриваются еще три резонансных дела — в отношении Сергея Нейдерова, которого силовики считают «положенцем» воровской среды, «вора в законе» Рашида Хачатряна (Джамбульского) и членов чистопольской группировки, а также казанской банды «Третьевские». Вахитовский суд Казани на площадке Верховного суда разбирается в обвинениях по делу ОПС «Тукаевские».

Для противодействия групповой преступности несовершеннолетних и выявлению приверженцев течений деструктивной и асоциальной направленности во всех районных и городских отделах полиции республики созданы профильные группы «Лидер». Положительным итогом их работы в министерстве считают снижение уровня подростковой преступности на 20 процентов с лишним и «отсутствие резонансных групповых хулиганских проявлений» среди несовершеннолетних в минувшем году.

В то же время по результатам рейдов составлено около 200 административных протоколов и возбуждено 45 уголовных дел. Выявлено 212 участников неформальных молодежных групп.

Еще один итог работы — блокировка Роскомнадзором 390 сайтов с деструктивным контентом — по обращениям из МВД Татарстана.