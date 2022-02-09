В Казани задержали мужчину, ранившего водителя автобуса ножом в живот

Фото: Максим Платонов (архив)

Полицейские Казани задержали 53-летнего мужчину, подозреваемого в нанесении телесных повреждений водителю автобуса. По предварительной информации, он ударил его ножом в живот.

Конфликт произошел сегодня утром в Казани на одной из остановок между двумя водителями автобусов. Пострадавший госпитализирован.



Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в Управлении МВД России по Казани.



По данным СМИ, инцидент произошел утром в автобусе маршрута 31а на остановке «Мехобъединение». Сообщалось, что ранение нанес пассажир.



Татьяна Демина