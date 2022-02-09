В Казани задержали мужчину, ранившего водителя автобуса ножом в живот
Полицейские Казани задержали 53-летнего мужчину, подозреваемого в нанесении телесных повреждений водителю автобуса. По предварительной информации, он ударил его ножом в живот.
Конфликт произошел сегодня утром в Казани на одной из остановок между двумя водителями автобусов. Пострадавший госпитализирован.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в Управлении МВД России по Казани.
По данным СМИ, инцидент произошел утром в автобусе маршрута 31а на остановке «Мехобъединение». Сообщалось, что ранение нанес пассажир.
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