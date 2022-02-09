В этом году в России завершат строительство 145 спортивных объектов

Фото: Ринат Назметдинов

В текущем году в более чем 50 российских регионах планируют завершить строительство и ввести в эксплуатацию 145 спортивных объектов. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, на строительство спортивных объектов предусмотрели более 21 млрд рублей из федерального бюджета. Кроме того, в 2022 году на создание модульных спортивных залов и умных спортивных площадок регионам страны выделят 2,4 млрд рублей.

Фото: Максим Платонов

Чернышенко напомнил о поручении президента РФ Владимира Путина, согласно которому к 2030 году как минимум 70% жителей страны должны регулярно заниматься спортом. В конце прошлого года этот показатель составил 46,5%. В этом году планируется достичь по меньшей мере 48%, сообщается на сайте правительства РФ.

В прошлом месяце стало известно, что в Татарстане на строительство шести крытых футбольных манежей выделят более 457 млн рублей. Они появятся в селах Высокая Гора и Средняя Камышла, Буинске, Мензелинске, Мамадыше и Елабуге.

Диана Жиленкова