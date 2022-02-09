Исследование: в Казани вырос спрос на репетиторов на 59%

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани за 2021 год спрос на услуги репетиторов вырос на 59%. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито.Услуги».

В прошлом году спрос на репетиторов по математике увеличился на 68%, по сравнению с предыдущим. Количество объявлений выросло на 11%. Часовое занятие в среднем обойдется в 600 рублей.

Услуги преподавателей русского языка стали востребованы на 81%. Количество объявлении от казанских учителей увечилось на 25%. Один урок обойдётся в 500 рублей.

Фото: mos.ru

Также в Казани стали популярны репетиторы по биологии и истории — 60 и 86% соответственно. За 2021 год увеличился спрос на репетиторов по английскому языку — на 38%. Одно занятие в среднем стоит от 500 рублей. Также среди казанцев набирает популярность французский язык: востребованность преподавателей увеличилась сразу на 136%.

Многие в прошлом году решили изучать необычные языки, поэтому спрос на репетиторов по корейскому и японскому по всей России вырос на 140 и 87%. Большинство преподавателей предоставляют возможность проводить онлайн-занятия с ценовым диапазоном от 650 до 800 рублей в час.

В сентябре прошлого года в Казани также заметно вырос спрос на репетиторов по китайскому, корейскому и японскому языкам. С января по июль 2021-го, по сравнению с тем же периодом прошлого года, спрос на репетиторов по корейскому языку в татарстанской столице увеличился аж на 222%. Все подробности — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина