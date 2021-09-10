Интерес к Азии подстегнул спрос казанцев на репетиторов корейского, китайского и японского

Аниме, суши и k-pop

В Казани за полгода заметно вырос спрос на репетиторов по китайскому, корейскому и японскому языкам. Эксперты связывают это с набравшими популярность азиатскими исполнителями, вышедшими на западный музыкальный рынок и полюбившимися в России, в том числе и в Татарстане.

С января по июль 2021-го по сравнению с тем же периодом прошлого года спрос на репетиторов по корейскому языку в татарстанской столице увеличился аж на 222%, согласно данным «Авито». Известно, что спрос рождает предложение — оно выросло на 87%. Одно индивидуальное занятие в среднем обойдется в 500 рублей в час.

Преподаватели привлекают учеников, используя их интерес к азиатской музыке — на уроках разбирают тексты популярных песен в жанре k-pop. В конце концов, именно южнокорейским исполнителям репетиторы обязаны таким большим спросом. Особый отклик у казанцев вызывает прорвавшаяся на западный музыкальный рынок с двумя англоязычными синглами группа BTS, которая на протяжении девяти недель удерживала первую строчку в хит-параде Billboard Hot 100. Группа завоевала поклонников со всего мира, в том числе и из Татарстана.

Особый отклик у казанцев вызывает прорвавшаяся на западный музыкальный рынок с двумя англоязычными синглами группа BTS. Фото wikipedia.org

Индустрия развлечений привлекает не только будущих знатоков корейского, но и японского. За полгода количество предложений от репетиторов по японскому увеличилось на 50%, а спрос на их услуги возрос в шесть раз. Причина — стабильно растущий интерес российской, в том числе татарстанской, молодежи к японской культуре — в нашей стране много поклонников аниме. Также интерес поддерживает полюбившаяся японская кухня, в частности суши.

Эти уроки обходятся дороже: в среднем стоимость одного занятия с репетитором с опытом преподавания от трех лет и возможностью проведения онлайн-занятий — 750 рублей в час.

Так нравится, что хотят уехать

Если изучение корейского и японского языков часто мотивировано хобби, то изучение китайского — расчетом на построение будущей карьеры в международном секторе: экономика Поднебесной стремительно растет, и знание языка становится в этом случае необходимым.

По сравнению с январем — июлем прошлого года спрос на занятия китайским в Казани вырос на 80%, а количество предложений — на 56%. Средняя стоимость занятия — 600 рублей в час. Репетиторы стараются: подбирают индивидуальные материалы под каждого ученика и готовы устраивать практические занятия с носителями.

Детей, конечно, отдают учиться родители, желая таким образом с раннего возраста помочь им освоить язык. Фото babyzzz.ru

«Реальное время» связалось с репетиторами восточных языков, которые подтвердили сложившуюся тенденцию.

Так, репетитор по корейскому языку Александра рассказала изданию, что за последние полгода спрос на корейский действительно возрос в связи с набравшей популярность k-pop-индустрией. Однако, по словам Александры, клиенты хотят выучить корейский в основном из-за желания уехать жить в эту страну. Причины у всех разные: кого-то привлекают высокие экономические показатели страны, а кто-то желает найти вторую половинку.

Репетитор по китайскому языку Элина тоже заметила рост популярности языка Поднебесной. По ее словам, заниматься его изучением начинают все больше и больше казанцев. Самому младшему ее ученику — всего четыре года.

— Если рассматривать именно студентов — многие хотят поехать учиться в Китай, так как эта страна сейчас впереди планеты всей с точки зрения экономики, — отметила репетитор.

Детей, конечно, отдают учиться родители, желая таким образом с раннего возраста помочь им освоить этот язык.

Маргарита Головатенко