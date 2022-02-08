Борис Титов выступил против наделения налоговиков правом ареста имущества

Фото: Роман Хасаев (архив)

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину с просьбой снять с рассмотрения законопроект, который дает налоговой службе право арестовывать имущество предприятия во время выездной проверки. Соответствующий документ направлен в нижнюю палату российского парламента 8 февраля.

Законопроект №47595-8 «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации» был внесен на рассмотрение Госдумы 17 января этого года. Он предусматривает новую функцию налоговой службы — «наложение предварительных обеспечительных мер на имущество организации или индивидуального предпринимателя после составления акта камеральной проверки или после вынесения решения о проведении выездной налоговой проверки».

— Данный механизм может стать очередным рычагом давления на бизнес, — говорится в письме Бориса Титова. — В настоящее время акт камеральной налоговой проверки может быть оспорен в суде, поскольку он отражает лишь мнение одной стороны — инспектора. Поэтому и наложение ареста имущества должно происходить только по решению суда».

Законопроект, по сути, передает права судебной власти налоговым органам, что недопустимо, отмечается в обращении.

Фото: Максим Платонов (архив)

— Наделив судебным правом налоговую службу, мы всех наших предпринимателей загоним в угол, никто не захочет запускать новые проекты, — считает депутат Госсовета РТ Олег Коробченко, обратившийся с инициативой к бизнес-омбудсмену снять этот законопроект с рассмотрения в Госдуме. — В нашей стране и без того вновь стала острой проблема уголовного преследования предпринимателей. В 2021 году их число выросло на 9%, как и увеличилось число подследственных в тюрьмах. Назрело появление суда присяжных в жесткой для бизнеса 159-й статье Уголовного кодекса «Мошенничество», — предлагает он.

Ранее на заседании комитета Госсовета РТ по экономике в ТПП РТ он рассказал, как налоговые органы за два месяца добились закрытия Набережночелнинского кранового завода. «За два месяца кранового завода не стало: просто налоговая инспекция посчитала и вынесла акт, все имущество директора арестовали», — сообщил он, уточнив, что «в республике и России нет больше кранового завода, единственного конкурента Liebherr, который производил сложнейшие краны».

Луиза Игнатьева