СМИ: в Тукаевском районе собака покусала трехлетнего малыша

В селе Новотроицком Тукаевского района собака породы хаски покусала трехлетнего ребенка. В результате малыш получил рваную рану носа.

Инцидент произошел в тот момент, когда отец ребенка убирал территорию дома от снега. После случившегося он быстро сел в машину и повез сына в КДМЦ Набережных Челнов. Врачи наложили швы, сообщают «Челнинские известия».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В октябре прошлого года в Татарстане возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после нападения бродячей собаки на ребенка. ЧП произошло в Казани: животное напало на мальчика, покусало ему живот и конечности. На прошлой неделе в редакцию «Реального времени» обратились за помощью жители нового микрорайона на востоке Казани — ЖК «Грин». Они боятся агрессивной собаки, которая нападает на животных и людей.



В конце января председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства из-за случаев нападения бродячих собак на людей.



Татьяна Леухина