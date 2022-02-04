РСПП предлагает поднять планку дохода самозанятых в IT до 5 млн рублей в год — это много или мало?

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил поднять планку доходов для самозанятых IT-специалистов до 5 миллионов рублей в год. В докладе РСПП для правительства РФ, Центробанка, Госдумы и Совета Федерации говорится, что это могло бы увеличить число официально зарегистрированных самозанятых, платящих налоги по льготной ставке.

«Известия» со ссылкой на президента РСПП Сергея Мытенкова пишут, что специалисты, занятые в IT, меньше всего привязаны к конкретному месту работы и географической локации. Поэтому часто контролировать уплату ими налогов просто некому.

Мытенков подчеркнул, что для других работающих людей стоило бы тоже поднять максимальную сумму доходов.

Фото: Максим Платонов

5 миллионов — это:

$65,2 тысячи по курсу на сегодня.

по курсу на сегодня. Более чем в два раза выше , чем планка доходов сейчас — 2,4 миллиона рублей.

, чем планка доходов сейчас — 2,4 миллиона рублей. По 416,6 тысячи рублей в месяц .

. В 8 раз больше среднегодового дохода россиянина — по итогам 2020 года он составил 616,1 тысячи рублей, или по 51,3 тысячи рубля в месяц (данных за 2021 год пока нет, — прим. ред.).

среднегодового дохода россиянина — по итогам 2020 года он составил 616,1 тысячи рублей, или по 51,3 тысячи рубля в месяц (данных за 2021 год пока нет, — прим. ред.). В 2,2 раза больше , чем может получать программист в Казани, по версии портала по поиску работы, — максимальный доход, согласно январскому рейтингу высокооплачиваемых вакансий от SuperJob, составляет 185 тысяч рублей. Специалисту предстоит разрабатывать и сопровождать конфигурации, участвовать в разработке архитектуры подсистем.



, чем может получать программист в Казани, по версии портала по поиску работы, — максимальный доход, согласно январскому рейтингу высокооплачиваемых вакансий от SuperJob, составляет 185 тысяч рублей. Специалисту предстоит разрабатывать и сопровождать конфигурации, участвовать в разработке архитектуры подсистем. Почти три годовых дохода врача московской поликлиники в 2021 году — с учетом всех «коронавирусных» доплат он в среднем составляет 146 тысяч рублей в месяц. В год это 1,75 миллиона рублей.

врача московской поликлиники в 2021 году — с учетом всех «коронавирусных» доплат он в среднем составляет 146 тысяч рублей в месяц. В год это 1,75 миллиона рублей. На $21,8 тысячи меньше годового заработка 20% программистов в США — около $87 тысяч.

годового заработка 20% программистов в США — около $87 тысяч. В 1,5 раза больше самой высокой средней зарплаты в России — по данным РБК, соответствующий рейтинг в декабре 2021 года возглавил НОВАТЭК, где работники получают в среднем 261,2 тысячи рублей за месяц.

Дарья Пинегина