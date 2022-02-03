В Татарстане запустят горячую линию по вопросам качества и безопасности парфюмерно-косметической продукции

Татарстанцы смогут обратиться на горячую линию по вопросам качества и безопасности парфюмерно-косметической продукции. Консультации будут проводить специалисты Управления Роспотребнадзора по РТ.



Горячая линия будет функционировать с 7 по 18 февраля по будням с 10:00 до 16:00. Задать вопросы можно по следующим номерам:

— (843)273 76 72 — отдел надзора по коммунальной гигиене;

— (917)224 87 94 — отдел защиты прав потребителей.

Фото: pixabay.com

Например, татарстанцы могут получить рекомендации по выбору продукции, а также узнают, куда писать обращение в случае обнаружения дефектов и т.д., сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в республике запускали горячую линию, посвященную Международному дню борьбы со СПИДом. Звонки принимались с 25 ноября по 3 декабря 2021 года.



Диана Жиленкова