В Татарстане заработает горячая линия к Международному дню борьбы со СПИДом

В Татарстане с 25 ноября по 3 декабря будет работать горячая линия, посвященная Международному дню борьбы со СПИДом. Он отмечается 1 декабря.

В будни звонки будут приниматься с 10.00 до 17.00 по телефону +7(843)238-53-68, в выходные дни — с 10.00 до 16.00 по телефону +7(843)238-98-54.



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По данным на 1 ноября текущего года, в Татарстане всего зарегистрировали 27 059 случаев ВИЧ-инфекции, умерли 7 819 человек, в том числе по причине ВИЧ-инфекции — 2 576 человек, сообщается на сайте Роспотребнадзора по РТ.

В октябре Роспотребнадзор запускал горячую линию по профилактике ОРВИ и гриппа.

