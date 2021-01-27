Мантуров вручил Минниханову сертификаты на 40 пианино и спортинвентарь

Фото: пресс-служба президента РТ

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым. В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов промышленного развития региона.

Мантуров заметил, что Татарстан — один из важнейших промышленных центров страны.

Объем отгруженной продукции по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производство» за январь-ноябрь 2020 года в республике увеличился более чем на 1,6%.

Фото: пресс-служба президента РТ

Также был затронут вопрос увеличения объема финансирования субсидии на возмещение части затрат на транспортировку продукции за рубеж в рамках постановления Правительства РФ от 26.04.2017 № 496 и поддержки предприятий республики из «листа ожидания».

Фото: пресс-служба президента РТ



Кроме того, глава Минпромторга РФ вручил главе республики сертификат на получение 40 пианино марки «Мелодия» производства ООО «Тульская гармонь», а также сертификаты на получение спортинвентаря отечественного производства: двух аппаратно-программных комплексов «Стань чемпионом», четырех спортивных комплектов «Спортивная борьба», десяти спорткомплектов «Байдарки», 30 сноубордов и 600 хоккейных клюшек.



Музыкальные инструменты получены в рамках федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура», который предусматривает оснащение детских школ искусств в регионах пианино отечественного производства, сообщает пресс-служба президента РТ.