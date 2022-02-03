Защитник «Рубина» Сильвие Бегич получит российское гражданство в июне

Фото: wikipedia.org / Анна Нэсси

Хорватский футболист «Рубина» Сильвие Бегич получит российское гражданство в июне этого года, сообщает «РБ Спорт».



Бегич отметил, что летом паспорт уже будет готов и он не будет считаться легионером. Однако пока футболисту трудно оценить, как пройдут эти полгода и чего ожидать в дальнейшем. В частности, речь идет о будущих играх в составе казанской команды:

— Летом посмотрим. Надо поговорить с тренером, со спортивном директором, с гендиректором Рустемом Фидаевичем Саймановым. У меня контракт еще на полтора года, так что будем смотреть, — сказал он.

Футболист заявлял о намерении получить российский паспорт в ноябре. Решение он объяснил желанием помочь клубу, чтобы не считаться легионером, поскольку в РПЛ действует лимит — не более восьми иностранных игроков.

Напомним, вчера казанский футбольный клуб «Рубин» анонсировал возвращение Бегича. Защитник на правах аренды выступал за самарские «Крылья Советов» в первой части сезона 2021/22.

Маргарита Головатенко