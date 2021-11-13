Защитник «Крыльев Советов» Бегич заявил, что будет получать российский паспорт

Фото: wikipedia.org / Анна Нэсси

Хорватский футболист самарского клуба «Крыльев Советов» Сильвие Бегич заявил о намерении в ближайшее время получить российский паспорт.



«Я сейчас буду получать российский паспорт, уже пять лет в России и решил, что лучше здесь не буду считаться легионером», — сказал Бегич в интервью Metaratings.

Защитник отметил, что не рассчитывает на вызов в сборную России. Решение он объяснил желанием помочь клубу, чтобы не считаться легионером, поскольку в РПЛ действует лимит — не более восьми иностранных игроков.

Маргарита Головатенко