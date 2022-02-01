Уволенному сотруднику казанского Департамента продовольствия и социального питания не выплатили зарплату

Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Казани выявила нарушения требований трудового законодательства в АО «Департамент продовольствия и социального питания г. Казани». Одному из уволенных сотрудников предприятия своевременно не выплатили зарплату, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Некоторые сотрудники не были ознакомлены с приказами о расторжении трудового договора и предоставлении ежегодных оплачиваемых отпусков. Руководителю организации внесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных работников к дисциплинарной ответственности. Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения.

27 января Руслан Галиев сообщил, что после вмешательства прокуратуры Тукаевского района РТ работникам АО «Набережночелнинский крановый завод» выплатили более 12 млн рублей долга по зарплате. Всего 175 работникам предприятия не выплатили зарплату за октябрь и ноябрь 2021 года. Сумма составила более 13 млн рублей, а ее полное погашение остается на контроле прокуратуры.

Максим Кокунин