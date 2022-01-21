В ФРГ заявили о необходимости «Северного потока — 2» для энергетического перехода

Властям Германии необходимо обеспечить сертификацию газопровода «Северный поток — 2» в короткие сроки для успешного энергетического перехода. С таким мнением выступила премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг.

По ее словам, газ необходим в качестве источника энергии как минимум для перехода к возобновляемым источникам энергии, чтобы иметь основания для отказа от атомной и угольной энергетики.

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Швезиг отметила, что правительству ФРГ следует акцентировать внимание на диалоге и экономическом взаимодействии с Россией, передает RT со ссылкой на издание Zeit.

Вчера госсекретарь США Энтони Блинкен назвал «Северный поток — 2» рычагом давления для США и Германии — до тех пор, пока по нему не идет газ.

Диана Жиленкова