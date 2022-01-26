Исследование: в 2021 году в Казани приобрести готовый бизнес можно было в среднем за 400 тысяч рублей

В России в 2021 году спрос на интернет-магазины и торговые предприятия увеличился на 30% и 12% соответственно. В Казани стать владельцем готового бизнеса можно было в среднем за 400 тысяч рублей, сообщают эксперты «Авито».

Также казанцы стали чаще интересоваться производственными организациями (+3%). Тем временем спрос на компании в сфере услуг снизился на 7%. Такая же динамика наблюдается и в спросе на компании общепита.

Фото: realnoevremya.ru

В целом в 2021 году в Казани на продажу было размещено на 34% больше торговых предприятий по сравнению с 2020 годом. Например, в столице РТ на продажу выставили на 25% больше организаций в сфере услуг.

Готовый бизнес в Казани начали выставлять на продажу с начала года. Что можно было приобрести в первой половине января — в обзоре «Реального времени».

Аналитики также выяснили, что в прошлом году в Набережных Челнах количество продаваемых готовых онлайн-компаний возросло на 78%. Также продажи организаций в сфере производства увеличились на 51%.



Диана Жиленкова