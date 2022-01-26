Исследование: в 2021 году в Челнах количество объявлений о продаже готовых онлайн-компаний возросло на 78%

В 2021 году в России количество объявлений о продаже готового бизнеса возросло на 23% по сравнению с 2020 годом. В том числе увеличилось число объявлений о продаже интернет-магазинов.

Так, в Набережных Челнах количество продаваемых готовых онлайн-компаний возросло на 78%, а в Сочи — на 58%. В два раза больше их стало и в Калининграде. Кроме того, в Набережных Челнах продажи организаций в сфере производства увеличились на 51%, в Калининграде — на 47%, а в Краснодаре — на 41%.

Фото: realnoevremya.ru

В целом самый высокий рост предложения в сфере готового бизнеса наблюдается в Ярославле (+58%), Ульяновске (+57%), Сочи (+50%) и Калининграде (+43%), передает ТАСС со ссылкой на исследование платформы онлайн-объявлений «Авито».

Вчера сообщалось, что в 2021 году объем интернет-торговли в Казани увеличился в полтора раза. Это сделало столицу Татарстана одним из лидеров в этой сфере среди городов России.

Диана Жиленкова