Власти Татарстана утвердили программу развития культурной компетенции личности до 2030 года

В Татарстане утвердили концепцию формирования культурной компетенции личности до 2030 года. Соответствующее постановление, опубликованное на интернет-портале правовой информации, подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

В документе отмечается, что по числу культурно-досуговых учреждении Татарстан находится на втором месте среди регионов ПФО, уступая Башкирии. На 10 тысяч жителей РТ приходится пять клубных учреждений.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Цель концепции — в определении стратегических направлений формирования культурной компетенции личности для сохранения и развития историко-культурных ценностей, устойчивого развития многонациональной республики Татарстан.

Для реализации концепции предусмотрены проекты по поддержанию культурно-познавательного туризма, поддержка крупных фестивалей, стимулирование гастролей отечественных и региональных театров, объединение клубов, музеев и библиотек в селах в единые многофункциональные учреждения, создание интернет-ресурса «Культура народов Республики Татарстан» и единый портал культуры РТ. Контроль за исполнением возложили на Минкультуры РТ.

В сентябре госпрограмму «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан», которая должна была закончиться в 2023-м, продлили на два года. На нее направят более 108 миллионов рублей.



Татьяна Леухина