Госсовет Татарстана одобрил законопроект об организации пунктов временного содержания бездомных собак

В Госсовете Татарстана одобрили изменения в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Отмечается, что будет введена обязательная регистрация кошек и собак. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета РТ.

Также было внесено предложение о содержании отловленных животных без владельцев в местах и пунктах временного содержания, не являющихся приютами для животных. До 2026 года предлагается установить действие данного положения.

фото: Максим Платонов

«Для сокращения численности безнадзорных животных необходимо устранить причины их появления на улицах, — подчеркнул заместитель председателя Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев.

Законопроект представят в нижней палате российского парламента.

Строительство приютов для бездомных животных не снимает проблему нападений на людей, поскольку решение проблемы лежит не только в этой плоскости, рассказала вчера руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.



Алексей Нечаев