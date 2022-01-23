Тухватуллин и Матурова разрешили публичный конфликт, разгоревшийся в Instagram

Заслуженный артист Татарстана Ришат Тухватуллин назвал блогера Милену Матурову Уродовой. Конфликт разгорелся в социальной сети Instagram.

В свою очередь Матурова сообщила, что отправила письмо-запрос в Москву для последующего разбирательства Министерством культуры. А артист заявил, что аккаунт блогера скрывает свою личность и ищет грязь среди популярных людей.

В конечном итоге конфликт разрешился. Как написала Матурова в своем аккаунте в Instagram, ситуация была обсуждена в личной беседе. Тухватуллин извинился. А блогер отметила, что лучше разобралась в истории театра Камала.

Диана Жиленкова