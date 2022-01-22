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В России зафиксировали новый антирекорд по приросту заболевших COVID-19

11:38, 22.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России зафиксировали новый антирекорд по приросту заболевших COVID-19
Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 57 212 новых случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии инфекцию подхватили 11 044 986 россиян.

В общей сложности выздоровели 10 000 577 граждан РФ, в том числе 25 525 — за минувшие сутки. Коронавирус унес жизни еще 681 человека. За все время пандемии от COVID-19 скончались 325 433 россиянина.

Фото: Максим Платонов

За последние сутки проведено 612 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остаются 1 267 247 человек.

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Диана Жиленкова
Общество

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