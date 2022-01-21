Замглавы Минстроя Татарстана назначен Ильнур Нурмухаметов

Заместителем министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана назначен Ильнур Нурмухаметов. Соответствующее распоряжение подписано в кабмине РТ.

Нурмухаметов назначен на должность заместителя главы Минстроя Татарстана с 20 января 2022 года, следует из документа.

Фото: tatarstan.ru

Информация на сайте ведомства об этом пока не появилась. На сегодняшний день у министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Марата Айзатуллина шесть заместителей — Алексей Фролов, Ильдус Насыров, Ильшат Гимаев, Рафар Шакиров, Владимир Кудряшев, Ринат Абудуллин.

Фото: minstroy.tatarstan.ru

До назначения в Минстрой Нурмухаметов занимал должность начальника управления стратегического развития в Миндортрансе Татарстана.