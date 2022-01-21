За сутки в Казани произошло 238 ДТП — в одном из них погиб человек

Фото: Ринат Назметдинов

За последние сутки в столице Татарстана произошло 238 ДТП. В одном из них погиб человек, еще в нескольких пострадали люди. Об этом сообщает телеграм-канал ГИБДД Казани.

Также в минувший четверг в городе задержали 15 водителей, которые находились за рулем автомобиля в нетрезвом виде. Ещё у двух человек не оказалось водительских прав. По подозрению в совершении преступлений в отдел полиции доставили четырех граждан.

Фото: Максим Платонов

Вчера в городе на улице Николая Ершова произошло смертельное ДТП. Рано утром автомобиль Mitsubishi сбил 56-летнюю женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. За рулем Mitsubishi находилась 35-летняя женщина.

Диана Жиленкова