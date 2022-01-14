ФНС напоминает как оплатить налоги онлайн

ИФНС России по Московскому району г.Казани напоминает всем налогоплательщикам о том, что оплатить налоги можно с помощью электронных сервисов ФНС России: «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Уплата налогов и пошлин», а также через мобильное приложение «Налоги ФЛ».

С помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика» можно не только удобно и быстро уплатить исчисленные налоги, но и посмотреть свое имущество, а также, в случае наличия вопросов, направить обращение в налоговый орган.