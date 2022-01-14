Инфекционист Минздрава назвал измерение антител к COVID-19 пустым занятием

Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов выразил мнение, что принимать решение о вакцинации, основываясь на измерении антител, не научно, сообщает РБК.



Ранее глава Центра им. Гамалеи академик Александр Гинцбург и его заместитель, один из создателей вакцины «Спутник V» Денис Логунов, пришли к выводу, что уровень антител в 300 международных единиц (Bau/мл) полностью защищает от дельта-штамма коронавируса.

Создатели вакцины проводили эксперимент в котором участвовали 4 тысячи жителей Москвы. После проведения исследования Логунов отмечал, что уровень 300 Bau/мл можно считать достаточным для защиты. На сегодняшний день нет зафиксированного уровня антител, который мог бы гарантированно защитить от заражения коронавирусом.

Фото: realnoevremya.ru

Гинцбург накануне заявил, что российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» не нуждается в модификации под омикрон-штамм.

Маргарита Головатенко