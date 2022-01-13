В Казани в уборке улиц от снега задействуют 356 единиц техники
В Казани сегодня ночью на уборку выйдут 356 единиц техники и 53 дорожных рабочих. Об этом сообщается на сайте мэрии города.
Снег будут вывозить со следующих участков улиц: Авангардной, Адоратского, Амирхана, Арбузова, Баумана, Вахитова, Волгоградской, Декабристов, Джалиля, Ершова, Татарстан, Технической, Тинчурина, Тукая, Тульской, Тэцевской, Фучика, Хакима, Челюскина, Чистопольской, Чуйкова, Шахиди, проспекта Ямашева, Сибирского тракта.
Дорожные службы просят казанцев не парковать автомобили вдоль проезжей части, чтобы не препятствовать работе техники.
За минувшие сутки вывезли более 14,2 тысячи тонн снега.
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