В Казани в уборке улиц от снега задействуют 356 единиц техники

В Казани сегодня ночью на уборку выйдут 356 единиц техники и 53 дорожных рабочих. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Снег будут вывозить со следующих участков улиц: Авангардной, Адоратского, Амирхана, Арбузова, Баумана, Вахитова, Волгоградской, Декабристов, Джалиля, Ершова, Татарстан, Технической, Тинчурина, Тукая, Тульской, Тэцевской, Фучика, Хакима, Челюскина, Чистопольской, Чуйкова, Шахиди, проспекта Ямашева, Сибирского тракта.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Дорожные службы просят казанцев не парковать автомобили вдоль проезжей части, чтобы не препятствовать работе техники.

За минувшие сутки вывезли более 14,2 тысячи тонн снега.



Татьяна Леухина