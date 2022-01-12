В 2021 году казанский метрополитен перевез более 27 млн человек

Фото: Дмитрий Резнов

В 2021 году казанский метрополитен перевез 27,7 млн человек, а в 2020 году — 21,5 млн пассажиров. Об этом сообщает телеграм-канал МУП «Метроэлектротранс».

Отмечается, что в ушедшем году на станциях метро улучшили освещенность платформ и вестибюлей, восстановили архитектурную подсветку панно на станциях «Площадь им. Г. Тукая» и «Кремлевская». Кроме того, проведен косметический ремонт сходов, а также для безопасности горожан добавились резиновые коврики.

Фото: realnoevremya.ru

Несколько дней назад сообщалось, что в новогодние праздники жители Казани совершили более 2,3 млн поездок в общественном транспорте. В этот период городской транспорт работал по графикам выходного дня, однако в канун Нового года его работу продлили до полуночи.

Диана Жиленкова