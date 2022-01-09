Bloomberg узнал о скорой премьере нового Iphone

Компания Apple на весенней виртуальной презентации представит новую версию бюджетного iPhone SE. Об этом рассказал в колонке для Bloomberg аналитик Марк Гурман.

По его данным, новая модель будет поддерживать 5G, ее оснастят новым процессором, скорее всего, A15 от iPhone 13. Сама модель будет выполнена в дизайне iPhone 8.

Фото: pixabay.com

Также американская корпорация может представить 27-дюймовый iMac и Mac mini с чипами M1 Pro и M1 Max.

В сентябре Apple официально презентовала iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max.



Татьяна Леухина