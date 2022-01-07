В Татарстане из-за метели ввели временное ограничение движения междугородних автобусов

Фото: Максим Платонов

В Татарстане из-за метели ввели временное ограничение движения междугородних автобусов. Оно начало действовать сегодня с 19.00, сообщили в МВД по РТ.



В Госавтоинспекции призвали водителей без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов.

В случае возникновения нештатных ситуаций на дороге обращаться за помощью по телефонам:

дежурная часть Госавтоинспекции МВД по РТ — 8 (843) 5 333 888;

диспетчерская служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ — 8 (843) 2 919 191.

Фото: Максим Платонов (архив)

По прогнозам синоптиков, 7 и 8 января в республике ожидается снег, метель с ухудшением видимости, сильный ветер порывами до 18 м/с. На дорогах скользко, местами снежные заносы.

Татьяна Демина