В Альметьевске около здания «Татнефти» появился робот, следящий за чистотой воздуха

Фото: кадр видео

Возле здания «Татнефти» в Альметьевске появился робот, анализирующий чистоту воздуха, сообщили в соцсетях.



На кадрах, выложенных пользователями, видно, что машина передвигается по улицам на колесах, изучает территорию и общается с местными жителями.

Ранее в Нижнекамском районе Татарстана усилили мониторинг атмосферного воздуха с помощью дополнительного соглашения с ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Маргарита Головатенко