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В Альметьевске около здания «Татнефти» появился робот, следящий за чистотой воздуха

02:29, 08.01.2022
В Альметьевске около здания «Татнефти» появился робот, следящий за чистотой воздуха
Фото: кадр видео

Возле здания «Татнефти» в Альметьевске появился робот, анализирующий чистоту воздуха, сообщили в соцсетях.

На кадрах, выложенных пользователями, видно, что машина передвигается по улицам на колесах, изучает территорию и общается с местными жителями.

Ранее в Нижнекамском районе Татарстана усилили мониторинг атмосферного воздуха с помощью дополнительного соглашения с ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Маргарита Головатенко
ТехнологииITОбщество Татарстан

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