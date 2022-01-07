В Башкирии возбудили уголовное дело после жесткой посадки вертолета, в результате которой погибли двое

Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело после жесткой посадки вертолета в Башкирии. Дело возбудили по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух человек, сообщил старший помощник руководителя Центрального МСУ на транспорте СК России Дмитрий Захаров.



По данным следствия, 7 января вблизи села Карагайкуль Благовещенского района Башкирии частный вертолет марки AS-350 с регистрационным опознавательным знаком «RA-07295», следовавший по маршруту Павловка — Уфа, потерпел крушение в результате нарушения правил безопасности.

На борту судна находились три человека. Командира вертолета доставили в больницу с различными травмами. Два пассажира скончались. Вертолет получил значительные механические повреждения.

В качестве приоритетных версий произошедшего рассматриваются неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна. Назначены ряд экспертиз, выясняются все обстоятельства произошедшего. После проведения всех необходимых следственных действий и сопоставления собранных доказательств будет сделан вывод о причинах происшествия.

Первый пострадавший пассажир вертолета скончался на месте, второй — в карете скорой помощи.

Маргарита Головатенко