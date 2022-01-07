В Башкирии вертолет совершил жесткую посадку, один человек погиб

6 января около 23.20 в Башкирии вертолет марки AS 350, бортовой номер RA-07219, совершил жесткую посадку в четырех километрах от населенного пункта Карагайкуль в Благовещенском районе республики.



Частный вертолет летел по маршруту Уфа — село Павловка. На борту находились три человека, двое из них получили травмы, один погиб.

Уфимская транспортная прокуратура проводит проверку по этому факту. Транспортная прокуратура проверит обстоятельства произошедшего, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. На место происшествия выехал Уфимский транспортный прокурор, следователи СК России по Башкортостану, спасательные службы.

Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ проводят проверку и выясняют все обстоятельства происшествия, сообщил старший помощник руководителя ЦМСУТ СК России Дмитрий Захаров.

Уточняется, что с пилотом вертолета удалось наладить связь. Из-за обильных осадков снега доступ к месту происшествия затруднен. Сейчас ведутся работы по организации доступа транспорта к месту жесткой посадки.

Операция по доставлению пострадавших в больницу продолжается, задействован медицинский вертолет.

В конце декабря в Удмуртии потерпел крушение вертолет Ми-2 с регистрационным опознавательным знаком «RA-15671». Тогда в Удмуртии возбудили уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека. Подробности случившегося — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко