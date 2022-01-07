Второй пострадавший при жесткой посадке вертолета в Башкирии скончался по дороге в больницу

Скончался второй пострадавший при жесткой посадке вертолета в Башкирии, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.



В результате жесткой посадки погибли два человека: мужчина 1986 года рождения скончался на месте, мужчина 1963 года рождения скончался по дороге в больницу в карете скорой помощи.

Еще один пострадавший мужчина 1974 года рождения находится в больнице. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

6 января около 23.20 в Башкирии вертолет марки AS 350, бортовой номер RA-07219, совершил жесткую посадку в четырех километрах от населенного пункта Карагайкуль в Благовещенском районе республики. Частный вертолет летел по маршруту Уфа — село Павловка. На место происшествия выехал Уфимский транспортный прокурор, следователи СК России по Башкортостану, спасательные службы.

Маргарита Головатенко