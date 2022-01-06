КАМАЗ в 2022 году планирует увеличить продажи автомобилей более чем на 2%

Фото: Максим Платонов (архив)

В 2022 году КАМАЗ планирует увеличить продажи автомобилей примерно на 2,3% — компания намерена реализовать 45 тысяч машин. Из них 6 тысяч компания хочет продать за границу.

— По работе компании, как говорится, грех жаловаться, с рынком все в порядке, работать хоть и сложно, тем не менее у нас всё получается. Мы ждем выручку выше 250 миллиардов и объем продаж по итогам 2022 года — до 44 тысяч, если не дотянем, то совсем чуть-чуть, — поделился планами гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин.

План КАМАЗ по выручке на 2022 год — около 270 миллиардов рублей. По итогам 2021-го предприятие оценивает ее более чем в 250 миллиардов, что на 34,5% больше, чем в пандемийный 2020 год, сообщается на официальном сайте компании.

Фото: Максим Платонов (архив)

В начале декабря 2021-го исполнительный директор компании Юрий Герасимов сообщил, что компания откажется на пять лет от корпоративных отпусков. Уже в этом году на предприятии планируется увеличить выпуск автомобилей на 15—20%.



Татьяна Демина