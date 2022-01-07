В Госдуме высказались об идее продления новогодних каникул

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Новогодние каникулы не стоит продлевать в условии пандемии, поскольку в этом случае граждане могут воспользоваться продолжительностью выходных и поехать отдыхать в другие страны. Это негативно скажется на эпидемиологической обстановке, считает зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.



Если россияне поедут на зарубежные курорты, они могут завезти в страну новый штамм вируса, сказал Леонов и посоветовал чаще оставаться дома или выезжать на природу.

«Выходные будут в течение 10 дней — достаточно большой продолжительный период. Понятно, что будут корпоративы, застолья. Хотелось бы посоветовать людям, чтобы как можно меньше было вот таких застолий и корпоративов, чтобы поберегли себя», — приводит его слова «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Маргарита Головатенко