Матч КХЛ между «Барысом» из Нур-Султана и казанским «Ак Барсом» пройдет на территории России

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Барысом» из Нур-Султана и казанским «Ак Барсом» пройдет на территории России, сообщили в пресс-службе КХЛ.



Матч должен был пройти в Нур-Султане 17 января, однако в связи с нестабильной обстановкой в Казахстане было решено перенести игру на территорию России.

В Казахстане вот уже несколько дней не утихают протесты. Митингующие захватывают здания администраций, жгут полицейские машины. Нападают на стражей закона и отбирают у них оружие. На территории всей страны ввели режим чрезвычайного положения. Подробнее — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко