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Экипаж Каргинова выиграл на втором этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков

18:42, 03.01.2022
Экипаж Каргинова выиграл на втором этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков
Фото: dakar.com

Экипаж россиянина Андрея Каргинова победил на втором этапе ралли-марафона «Дакар» в классе грузовиков. Марафон проходит в Саудовской Аравии.

Вторым оказался на финише экипаж Дмитрия Сотникова (+38 секунд), третьим стал экипаж Эдуарда Николаева (+2.14 секунды). Следующим финишировал Антон Шибалов (+4.25). Каждый из них представляет команду «КАМАЗ-мастер».

Фото: dakar.com

Расстояние спецучастка составляет 338 км. Экипаж победителей одолел дистанцию за 3 часа 52 минуты 7 секунд.

Кроме того, российская команда «КАМАЗ-мастер» выиграла и первый этап ралли «Дакар» в классе грузовиков. Первым прибыл экипаж Дмитрия Сотникова. Затем финишировал экипаж Эдуарда Николаева.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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