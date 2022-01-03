Экипаж Каргинова выиграл на втором этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков
Экипаж россиянина Андрея Каргинова победил на втором этапе ралли-марафона «Дакар» в классе грузовиков. Марафон проходит в Саудовской Аравии.
Вторым оказался на финише экипаж Дмитрия Сотникова (+38 секунд), третьим стал экипаж Эдуарда Николаева (+2.14 секунды). Следующим финишировал Антон Шибалов (+4.25). Каждый из них представляет команду «КАМАЗ-мастер».
Расстояние спецучастка составляет 338 км. Экипаж победителей одолел дистанцию за 3 часа 52 минуты 7 секунд.
Кроме того, российская команда «КАМАЗ-мастер» выиграла и первый этап ралли «Дакар» в классе грузовиков. Первым прибыл экипаж Дмитрия Сотникова. Затем финишировал экипаж Эдуарда Николаева.
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