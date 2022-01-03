Профессор КФУ рассказал, какие товары подешевеют после Нового года

В предпраздничном ажиотаже повышаются цены на товары, которые традиционно дарят на Новый год: смартфоны, гаджеты, компьютерная техника, дорогая парфюмерия. Об этом заявил профессор кафедры финансовых рынков и финансовых институтов Института управления, экономики и финансов КФУ Игорь Кох.

Однако праздников снижаются цены на смартфоны платформ iOS, Android будут ниже, поскольку устареют сами модели. Также упадет стоимость автомобилей предыдущего года выпуска.

Фото: pixabay.com

— После новогодних праздников цены возвращаются на прежний уровень. Но когда именно это произойдет, сказать трудно: каждая торговая сеть выстраивает свою схему. Нужно отслеживать цену конкретного товара, тогда можно будет увидеть изменения, — приводит слова Коха пресс-служба КФУ.

Эксперт напомнил, что магазины не ограничиваются только предновогодними акциями — после них следуют скидки на старый Новый год, Рождество. Но в большей степени это касается сезонных товаров. Например, шампанское, а также новогодние подарочные наборы для детей и взрослых, традиционные продукты к новогоднему столу.

Перед Новым годом жители Казани поделились планами по трате премии: 37% планировали купить на нее подарки родным и близким, 33% — с помощью нее погасить кредиты и ипотеку, 28% — положить сумму на депозит или вклад, 24% — купить новую одежду или спортивные товары.



Татьяна Леухина